La frase del «partit a partit», que ha aplicat Míchel Sánchez pel Girona de futbol, també es pot traslladar, almenys per a la Copa de la Reina, a l’Spar Girona. I és que no pots guanyar un torneig de tres partits si no guanyes el primer. La primera pedra al camí per al conjunt dirigit per Alfred Julbe serà l’Estudiantes, divendres a la tarda (18:30h.) i el tècnic badaloní té clar que «hem de guanyar el primer partit» i que aquesta serà una de les claus del torneig. «Hem d’anar amb la mentalitat de respecte absolut per Estudiantes», afirma l’entrenador de l’Uni perquè «els quarts de final poden tenir una mica més de sorpresa del que estem acostumats». Alfred Julbe, va aterrar a Fontajau el novembre de 2020 i en el seu primer any entrenant un equip femení va guanyar la Copa de la Reina, títol que intentarà revalidar aquest any. De totes maneres, no es pot comparar un any amb un altre perquè «sempre és diferent, tot canvia», explica. I és que «costa trobar una continuïtat en les plantilles i és un gran avantatge per qui la té». El tècnic de l’Uni pensa que respecte a l’any passat «no tenim una mala quantitat» de gent que continua, però «hi ha canvis i condicionen molt».

Julbe i el seu equip marxen demà cap a València amb «la mentalitat» de guanyar la Copa. Una competició «molt maca», però que aquest any serà «molt més difícil». La temporada passada l’Spar Girona va guanyar per primera vegada en la seva història la Copa de la Reina, però el seu partit de quarts de final havia estat dijous, precisament, contra Estudiantes. En canvi, aquest any, en cas d’arribar a la final, l’equip jugaria tres partits en tres dies. «Si jugues els quarts de final divendres i no dijous condiciona el primer partit i ho has de tenir en compte», afirma l’entrenador del conjunt gironí perquè «has d’intentar passar tots» els partits. «A vegades costa més digerir una victòria que una derrota, però hem d’enterrar la situació anterior» Alfred Julbe - Entrenador de l'Spar Girona L’Uni arriba en aquest torneig després de l’exigent sèrie de quarts de final de l’Eurolliga davant Perfumerías, on va caure eliminat en el tercer i definitiu partit a Salamanca. En aquest cas, Julbe explica que «a vegades costa més dirigir una victòria que una derrota», però «hem d’enterrar la situació anterior». Aquest any, gironines i castellanes no es veurien les cares fins a una hipotètica final, a diferència de l’any passat, que es van trobar a semifinals. «Si es donés el cas que ens trobéssim amb el Perfumerías Avenida i hi haurà un aprenentatge molt específic», declara el tècnic badaloní. Tot i així, abans de la final, l’Uni segur que es veurà les cares amb altres equips i, en aquest cas, «també hi haurà la petjada de coses que hem pogut millorar» respecte als partits de quarts de final de l’Eurolliga. Mendy recuperada per a la Copa Magali Mendy reapareixerà per enfrontar-se a Estudiantes en els quarts de final de la Copa de la Reina després de recuperar-se de la seva lesió i perdre’s els dos últims partits de la sèrie de quarts de final de l’Eurolliga contra Perfumerías Avenida. També torna Michaela Onyenwere, que no podia jugar competició europea, i serà una més de la plantilla per a la Copa, igual que Binta Drammeh. La sueca va patir un petit cop en l’entrenament d’ahir, però jugarà sense problemes.