Marc Márquez, pilot de l’equip Repsol Honda, pateix un altre episodi de diplopia com a conseqüència de la forta caiguda del passat diumenge durant l’escalfament al Gran Premi d’Indonèsia de motociclisme. Després dels primers exàmens mèdic, que van descartar lesions greus, el català va començar a presentar molèsties en la seva visió durant el viatge de retorn, per la qual cosa va visitar-se amb l’oftalmòleg Bernat Sánchez Dalmau a l’Hospital Clínic de Barcelona, on se li va confirmar la recaiguda de la diplopia que va patir el passat mes de novembre i amb anterioritat, el 2011.

Mitjançant un comunicat, l’equip Repson afegia que Márquez es va visitar de nou ahir, en aquesta ocasió a l’Hospital Ruber Internacional de Madrid, amb el doctor Samuel Antuña, i es va sotmetre a una revisió general per avaluar totes les contusions provocades per la caiguda, i una ressonància magnètica cerebral, que va subratllar que no pateix cap altra lesió. A partir d’ara, el pilot seguirà un tractament conservador i es visitarà de manera periòdica. La setmana vinent, nova revisió per veure quina és la seva evolució. Serà llavors quan es determinarà quin és el temps exacte de baixa i, per tant, fixar quan podrà tornar a competir de nou.