Magali Mendy reapareixerà per enfrontar-se a Estudiantes en els quarts de final de la Copa de la Reina després de recuperar-se de la seva lesió i perdre’s els dos últims partits de la sèrie de quarts de final de l’Eurolliga contra Perfumerías Avenida. També torna Michaela Onyenwere, que no podia jugar competició europea, i serà una més de la plantilla per a la Copa, igual que Binta Drammeh. La sueca va patir un petit cop en l’entrenament d’ahir, però jugarà sense problemes.