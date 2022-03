Un aplaudiment dels companys esperava Ansu Fati quan ascendia les escales que van del vestuari al camp Tito Vilanova de Sant Joan Despí. Enfilava el davanter el retorn a la gespa, a l’activitat, al futbol, del qual va haver d’acomiadar-se per última vegada el passat 20 de gener quan va patir un trencament del tendó proximal del bíceps esquerre a San Mamés.

Fati ja està de tornada, en el tram final del tractament conservador que va triar cinc dies després de caure a Bilbao i esquivar el quiròfan, com li aconsellaven els metges, per suturar aquest trencament. Dos mesos porta treballant, la major part del temps a Madrid, en mans d’un fisioterapeuta particular de la seva confiança, per tornar amb garanties als terrenys de joc.

No hi ha terminis per a la reaparició de Fati. No hi ha gens de pressa pel temps que ha passat ja el jove futbolista a la infermeria. Molt. Massa, frustrat primer per una lesió al menisc esquerre que es va complicar, i acomplexat després per uns inexplicables trencaments musculars: dos aquesta temporada (al novembre i gener) que li han impedit una tornada tranquil·la als terrenys de joc.

Fati va aparèixer a la gespa en una simbòlica reincorporació al grup. Els minuts amb els companys i la intensitat dels esforços aniran augmentant progressivament per evitar, sobretot, qualsevol contratemps. La data de la seva aparició al Camp Nou s’acosta. Al voltant de tres setmanes és el termini més optimista, i més prudent, que s’estima per veure de nou somriure a Fati.

A part de Fati, el Barça també va confirmar que Sergio Busquets i Ousmane Dembélé van reincorporar-se als entrenaments i que Ander Astralaga, del filial, va exercitar-se amb el primer equip.