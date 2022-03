El president del Barça, Joan Laporta, va parlar sobre el mercat de fitxatges en una entrevista al 'Tu diràs' de RAC1. Laporta va donar noves pistes sobre la incorporació prioritària, del davanter centre, insinuant que Lewandowski i Salah són les opcions reals per davant de Haaland i Mbappé, el nom del qual es va deixar anar, malgrat que el club blaugrana no el contempla.

Laporta no va voler entrar en detalls sobre "grans jugadors" com Lewandowski i Salah, deixant a l'aire les converses, però sí que va ser rotund amb Haaland, pràcticament descartant el seu fitxatge: "En les condicions econòmiques de les que es parla, ni que pogués fer-lo el faria. S'ha de fitxar sota un raonament del que ara està allunyat". El president va afegir que no s'ha reunit amb Haaland a Marbella tal com s'havia especulat i que "no vaig quedar ni amb ell ni amb ningú del seu entorn".

Sobre altres assumptes del mercat, es va mostrar receptiu a un intercanvi entre Adama Traoré i Trincao amb els Wolves, "seria una bona opció", a més de confirmar l'interés per Raphina del Leeds, "tenim molt bons informes".

Deco, exjugador del club, està intervenint en l'operació i Laporta va negar que el portuguès exerceixi a la vegada de representant del futbolista i treballi pel club: "Deco no està a sou del Barça, fa la seva feina com a agent. Ens informa i gràcies a ell no hem fotut la pota en alguna operació".

Sense anomenar-los, Laporta va confirmar els fitxatges de Christensen i Kessié, "tenim a dos jugadors lligats i va revelar que l'estiu passat "es va intentar el canvi entre Joao Felix i Griezmann, però no va poder ser".