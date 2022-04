Els núvols negres que van acompanyar al Barcelona durant el primer tram del curs han marxat i ara tot li va de cara al conjunt blaugrana, que ha sumat 30 dels últims 39 punts en Lliga i que avui, contra el Sevilla, tindrà una nova prova en un Camp Nou, on no perd des del 4 de desembre. Precisament va ser un altre equip sevillà, el Betis, el que el va derrotar per 0-1.

Però les coses han canviat molt des de llavors per a un Barça que en l’últim enfrontament va batre per 0-4 el Reial Madrid al Santiago Bernabéu i que una vegada s’ha consolidat a les places de Lliga de Campions fins i tot s’atreveix a somiar amb el títol de Lliga. Els cinc triomfs consecutius que acumula en la competició domèstica, amb 18 gols a favor i 2 en contra, i la gran millora en el joc de la mà de Xavi Hernández li donen forces per pensar en aquest objectiu ambiciós que fins ara exposa públicament el seu president Joan Laporta. Encara que les matemàtiques mostren que, a més d’un últim tram de Lliga impol·lut del Barça, és necessari un desastre històric del Reial Madrid perquè l’equip català s’alci amb el títol. Mancant 9 jornades per al final, els blancs avantatgen en 12 punts els blaugranes, que atraparan el segon classificat, el Sevilla, en cas de victòria. El Barça té un partit menys que ha de disputar el 24 d’abril contra el Rayo Vallecano al Camp Nou.

Xavi Hernández tindrà la baixa d’última hora de Luuk de Jong, positiu per coronavirus, a part de les ja conegudes d’Umtiti, Dest, Sergi Roberto i Ansu.

Per la seva banda, el Sevilla arriba en hores baixes a la ciutat comtal. Eliminats a la Copa i a l’Europa League, els homes de Lopetegui han vist com Atlètic i Barça els retallaven el coixí de punts, en bona part, a causa del seu mal paper fora de casa, on no guanyen des del 3 de gener. Si bé, els sevillans no perden en Lliga des del 28 de novembre. A més, el conjunt andalús té la infermeria plena i no podrà comptar amb jugadors claus al mig del camp. Delaney és baixa segura després de lesionar-se amb Dinamarca, així com Fernando. Tampoc seran al Camp Nou el Papu Gómez, Acuña i Suso. La nota positiva pels visitants és la recuperació de Rekik i Diego Carlos en defensa i de Mir i Lamela a la davantera. Sota pals, Bounou serà dubte fins a última hora, ja que va rebre un cop al cap amb Marroc.