El CH Palafrugell i el Garatge Plana Girona veuen com les opcions per continuar de forma matemàtica a l’OK Lliga es compliquen després de derrotes del dos i tots dos equips s’encaminen cap a un play-out per mantenir la categoria.

Els empordanesos van perdre un enfrontament clau per a la permanència davant un rival directe, el Voltregà, per quatre gols a tres. Sergi Canet va avançar al minut 4 al Palafrugell, però els osonencs van capgirar el marcador abans del descans amb dianes de Palazon i Molas. A la represa, els locals van arribar a dominar per quatre gols a un, però en un intent de remuntada, els homes de Xavier Garcia van retallar la diferència a un gol, gràcies a Candamio i Canet. Per la seva banda, el Girona va veure com el Reus els remuntava un partit que van arribar a dominar per 2 a 0. Al final, l’equip de Juan Ramon Benito va acabar cedint davant els del Baix Camp en el darrer tram de partit, tot i presentar batalla fins al xiulet final per tres gols a sis.