«Ha estat un partit maco i molt intens. El, gairebé, ple de Fontajau ha marcat la diferència», deia Alfred Julbe pocs minuts després de la soferta victòria contra el Perfumerías Avenida de dijous per un punt. Avui a Lugo (20h), l’Uni Girona no tindrà l’escalf de la seva afició però mirarà d’aprofitar l’embranzida del triomf. A falta de dos partits per cloure la temporada regular, les gironines somien en una combinació de resultats les podria fer encetar aquesta fase en segona posició.

Per fer-ho possible, l’equip hauria de guanyar; i esperar que el València Bàsquet, a qui només li resta un partit per acabar la fase regular, perdi contra l’Araski aquesta tarda (17:00). Aquests dos resultats, combinats amb una victòria dimarts (20h) a la pista del Gernika en el darrer duel de la Lliga, faria que les gironines fossin segones perquè tenen l’average guanyat amb les valencianes. «Crec que el partit serà molt exigent. Físicament arribem cansades perquè venim de jugar contra el Perfumerías Salamanca, un equip que sempre ens demana moltes exigències. A més, per a l’Ensino és el darrer partit de la temporada i aniran a per totes. Així doncs, crec que hem de continuar amb el ritme que portem arrossegant les darreres setmanes. En definitiva, serà un duel complicat, però confio que ens en sortirem, deia ahir la jugadora Maria Araújo a la prèvia. L’equip ja sap contra qui podria jugar la primera eliminatòria de la fase final de la temporada: la cinquena i sisena posició de la classificació se la disputaran l’IDK i el Casademont Saragossa en el darrer partit.