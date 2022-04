El Reial Madrid de bàsquet va fer una gran gestió dels triples, 16 de 29, i capitanejat per Fabien Causeur va aconseguir la victòria per 84-74 i l’1-0 del playoff davant un Maccabi que va lluitar fins al final, encara que no va poder sorprendre els blancs com fa un mes a Tel Aviv. Els dos equips van sortir amb molta intensitat i encert, però els locals van aconseguir un avantatge de nou punts al descans (46-37) que van saber mantenir fins al final tot i els intents israelians de remuntada.