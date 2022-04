Que Cristiano Ronaldo és jugador del Manchester United, ho sap pràcticament tothom; i que Pep Guardiola entrena el Manchester City, també. Aquest cap de setmana els dos equips no se citen ni a Old Trafford ni a l’Etihad Stadium, sinó que, es podria dir, que ho fan a Empuriabrava. Concretament al Municipal Iñaki Fernández i Orjales, Búfalo, on s’enfrontaran demà a les 4 de la tarda el filial de l’Empuriabrava-Castelló i el Roses City en partit de la jornada 27 del grup 17è de 3a Catalana. Els dos clubs s’assimilen molt a les dues entitats punteres de la ciutat britànica.

L’Empuriabrava té un escut que evoca semblances al dels red devils. «És pràcticament el mateix escut, però vam canviar les figures que hi apareixien. El motiu d’emular el del Manchester United ve per Iñaki Fernández, Búfalo. Li volíem retre homenatge després que un càncer se l’endugués en un any i mig», comenta Iñaki Ezquerra un dels fundadors del club el 2015. A més, de fer realitat el club, Ezquerra és membre de la junta, secretari, director esportiu i jugador. «Els orígens són fàcils: ens vam ajuntar un grup d’amics que no estava d’acord amb els valors de l’antic club on jugàvem. Amb la fundació de l’Empuriabrava-Castelló vam voler transmetre diferents valors.

Els orígens del Roses City són molt semblants. Un grup d’amics no sabia què fer després de l’etapa juvenil i va decidir fundar un nou club. «A diferència de l’Empuriabrava-Castelló, no tenim motius concrets a l’hora de tenir l’escut del Manchester City. Vam triar aquest com podríem haver-ne triat un altre. Va ser totalment espontani», comenta Sergio Soler, president d’un club que en la seva quarta temporada ja ha viscut un ascens de Quarta a Tercera Catalana. «Vam pujar l’any de la pandèmia, perquè anàvem primers a la Lliga i la Federació va donar per tancada la temporada. Enguany, no podem competir per l’ascens perquè hi ha el Bisbalenc i el Viladamat; però he de reconèixer que tenim equip i jugadors per estar-hi lluitant». Quant a la cita de demà, els dos clubs confien que sigui un partit «bonic». «Tenim molt bona relació amb ells, serà un partit maco per a l’espectador. Som dues entitats molt semblants pel que fa a allò que vol fer i ser i a què no.

No obstant les similituds amb els clubs de Manchester, cap de les entitats s’hi ha posat mai en contacte. Pel que fa a l’Empuriabrava-Castelló, Ezquerra comenta que «mai» han pensat a parlar amb els d’Old Trafford. Això no obstant, el Canal Plus els va fer un reportatge arran de la mort de “Búfalo” i «Juan Mata ens va enviar un vídeo. Res més», diu. Metrestant, des del Roses City tampoc s’ha fet cap intent de contactar amb l’Ettihad. «No hem tingut cap mena de contacte amb el City o Pep Guardiola. Algun jugador sempre ha dit que perquè no intentem xerrar amb ells... No ho sé, és complicat parlar-hi i més amb la pandèmia pel mig. A més a més, no tenim el contacte de ningú. Però bé, seria maco algun dia rebre un missatge d’ells», diu el president del Roses City, Sergio Soler.