El Barça va fer un pas de gegant per estar a la final de la Lliga de Campions femenina després de vèncer el Wolfsburg (5-1) en l’anada de les semifinals. Al Camp Nou es va viure una nova nit màgica amb un altre rècord mundial, el joc de les blaugranes i els gols d’Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso i Alexia Putellas amb un doblet, que van tenir la rèplica del de Jill Roord. Per segona vegada en un mes el Camp Nou va aconseguir batre el rècord mundial d’assistència en un partit de futbol femení. En els quarts de final contra el Reial Madrid van presenciar el partit 91.553 aficionats. Ahir contra el Wolfsburg van ser 91.648 les persones que van deixar una estampa històrica a l’estadi blaugrana.

L’ambient va tornar a ser espectacular, de nit de gala mentre els aficionats aixecaven al vent les seves banderes amb els colors blaugranes i la senyera catalana pràcticament sense parar perquè el Barça no va parar de donar-los motius per a l’alegria. Encara no s’havia arribat al minut 3 del partit quan Fridolina Rolfö, exjugadora del Wolfsburg, va servit en llarg una falta més enllà del centre del camp buscant l’esquena de la defensa rival, on va trobat Aitana, que va definir per sota davant Almuth Schult per fer l’1-0. El Wolfsburg, que va comptar amb la important baixa de la migcampista Lena Oberdorf, va quedar en estat de xoc. De fet, la nova cita amb el gol no va trigat a arribar. Ql minut 10, Graham Hansen va deixar asseguda a l’àrea Joelle Wedemeyer amb una retallada matemàtica abans d’enviar la pilota a l’escaire. La reacció de les alemanyes va ser contundent. D’un contraatac va acabar arribant el gol que li donava una mínima esperança en l’eliminatòria. Però el Barça va seguir a la seva. El 4-1 va acabar pujant al marcador després que el VAR deixés en res el fora de joc assenyalat per l’assistent. I Putellas va marcar el definitiu 5-1 des dels onze metres per deixar l’eliminatòria pràcticament sentenciada.