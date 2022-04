Encara no és matemàtica, però sí virtual la classificació del Bàsquet Girona per jugar el play-off d'ascens a la Lliga ACB. Enrere han quedat els temps per patir, per encaixar derrotes i per fer de la irregularitat la rutina habitual. L'equip, embalat com ho va ara, ha posat la velocitat de creuer i tot i perdre fa una setmana a Palma, avui ha aprovat i ho ha fet amb nota en un partit d'alt voltatge que li ha servit per derrotar un bon Unicaja Oviedo a Fontajau.

Davant l'atenta mirada d'Svetislav Pesic, que ha seguit el matx a peu de pista, ha sigut la societat formada per Marc Gasol (15 punts i 4 rebots) i Maxi Fjellerup (16 punts i 4 pilotes robades) el principal artífex de la victòria dels de Jordi Sargatal, que han anat a remolc fins al descans, però que han desactivat al seu rival en un tercer quart on han disparat els seus registres anotadors i ha multiplicat la seva voracitat defensiva.

Atencia, Jorgensen i Kabasele han fet de les seves durant una bona colla de minuts i la defensa, per més que s'hi esforcés, no podia aturar l'encert de l'Oviedo, que veia l'anella ben grossa per fora i també per dins. S'ha arribat a perdre de 8 punts (24-32) i per moments ha quedat clar que el conjunt asturià és un clar aspirant a fer el play-off i competir-lo. Però empès pel públic de Fontajau, entregat des del primer sospir, el Bàsquet Girona ha reaccionat i ho ha fet sense miraments. Entre Gasol i Fjellerup han començat a obrir forat. S'hi ha sumat Franch, amb un triple. Arribava un primer màxim avantatge (63-52) i llavors ja no hi ha hagut ningú capaç d'aturar la capacitat anotadora dels de casa.

El marcador s'ha anat eixamplant i també hi han ficat cullerada homes com Èric Vila, Jaume Sorolla, Gerard Sevillano i Albert Sàbat. S'ha superat la barreta dels vint punts de diferència. Insalvable per a l'Oviedo, que tot i vendre cara la seva pell ja havia llançat la tovallola després de ser víctima d'una defensa excel·lent. Els visitants, autors de 47 en acabar el segon quart, només n'han anotat 27 en tota la segona meitat.

Amb aquesta victòria (99-74), la que en fa 18 aquesta temporada, el Bàsquet Girona recupera la quarta posició, empatat a punts amb el Palència, al qui supera per l'average particular. Té un marge de quatre triomfs respecte al desè quan només falten quatre jornades perquè s'acabi la lliga regular.