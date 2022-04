Era la crònica d’una mort anunciada. El Costa Brava va confirmar diumenge passat el descens matemàtic a Segona RFEF arran de la victòria del Sevilla Atlètic contra el Betis Deportivo (1-0). Els blaugranes havien perdut abans davant l’Alcoyano (0-3) i la mala ratxa de resultats que encadenaven va fer inevitable el trist desenllaç. La temporada 2021-22, però, encara no ha acabat i les cinc jornades que resten s’hauran d’afrontar amb «responsabilitat». Segons el director esportiu Oriol Alsina, és en aquest moment «quan ha de sortir la personalitat de cada futbolista perquè el que es faci individualment pot ser decisiu pel curs que ve». «Els directors esportius mirem molt aquests partits», afegeix.

El futur d’Alsina al club no està decidit a hores d’ara. «No depèn de mi, sinó de la propietat, però faré el que cregui que és més interessant per mi a nivell esportiu. Aquí estic bé i ben tractat. Intento fer-ho el millor possible. Amb el temps se sabrà», explica. Tampoc queda clar què passarà amb l’equip la temporada vinent, tot i que la clau respecte això la té l’empresari Carlos Sánchez que és la persona que hi ha al capdavant de la nova propietat, tot i que no s’ha presentat públicament el seu projecte.

La família Tarragó-Alsina va veure’s condicionada a vendre el club perquè Primera RFEF és «totalment insostenible». «La realitat virtual que van explicar, ha sigut molt diferent del que ha passat. Vam pujar per mèrits esportius i ho vam assumir per les promeses que ens havien fet, però no se n’ha complert cap. Les despeses s’han multiplicat per 25 i era impossible per a un club com el nostre. Amb els nostres mitjans aquesta categoria és inviable. Està feta per filials, clubs de ciutats grans o propietats amb diners», diu.

El Costa Brava s’ha retardat un mes en el pagament de la nòmina a la plantilla. Després que la propietat es reunís amb els capitans, s’ha arribat a un acord i al final de mes quedarà solucionat. Respecte el curs vinent a Segona RFEF, «hem d’il·lusionar-nos per pensar en un projecte que sigui el millor possible».