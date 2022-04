Després de dos anys d'interrupció per la pandèmia, la Jornada Esport i Salut de Diari de Girona s'ha tornat a celebrar aquest dijous a l'Auditori CaixaBank sent tot un èxit. La segona edició ha comptat amb la participació del prestigiós cardiòleg gironí Ramon Brugada, els doctors esportius Jordi Surós i Montse Ribas i el psicòleg David Sierra. Tots han insistit en el fet que les proves mèdiques són imprescindibles, però també ho és una bona preparació física així com tenir cura de la salut mental. És per això que cal recórrer als especialistes sempre que es vulgui practicar un esport, també l'amateur. «Sí que val la pena fer esport, però sempre amb la seguretat i tranquil·litat que no tingui un efecte nociu per al nostre cos», ha dit Brugada.

A més a més, hi ha hagut una taula rodona amb la capitana del CPA Girona, Mar Suy; l'entrenador del Garatge Plana Girona CH, Ramon Benito; l'exgimnasta i entrenadora del Salt GC, Clàudia Vila; i el jugador del Bàsquet Girona, Èric Vila. La jornada ha acabat amb una interessant entrevista al tècnic del Girona FC, Míchel Sánchez. El madrileny ha deixat un munt de reflexions interessants des de la nutrició, a les pressions des de joves i la importància d'anar al psicòleg o la gestió d'un grup.

LA NUTRICIÓ

«Fins a l'ordre del dia el nutricionista és un membre més de l'staff tècnic. En el dia a dia era la teva mare abans. Qui tingués més cultura esportiva ho portava millor, però era menjar pasta el dia de partit. Ara hi ha un especialista i cada jugador té la seva dieta amb les quantitats exactes i què ha de menjar».

LA PRESSIÓ

«Hi havia moltes expectatives marcades amb mi. Era un noi de Vallecas, d'una família molt humil i de cop vaig tenir un boom debutant contra el Barça amb 18 anys. Tenia tot el focus a sobre meu. El futbol és més mediàtic. Són pors que no saps afrontar perquè no tens les eines i necessites un especialista. Vaig passar de ser un jugador molt important de la base a no tenir protagonisme i no entendre per què. Això durant dos anys. Ningú a la família ve de ser professional al futbol, era nou per tots i no sabien com ajudar-me. La responsabilitat era compartida però qui portava la càrrega sóc jo».

PSICÒLEG

«Segueixo utilitzant psicòleg. Tinc una persona a qui li explico els meus problemes diaris amb els 25 jugadors i els puc guiar amb el que jo vull. Si una persona aliena ha d'intervenir, el jugador no ho veu molt bé. Jo l'utilitzo a ell perquè m'ajudi a mi i controlar així el dia a dia. El psicòleg és meu, però, com sóc entre cometes el líder del grup, he de saber gestionar 25 persones diferents i d'edats diferents. Cadascú requereix un diàleg a mida».

EL PLAY-OFF

«L'equip està bé. Només busquem la millora del grup en el dia a dia i ser capaços de competir cada partit per estar el més amunt possible. Tinc la sensació que n'hem de fer prou per al play-off i poder lluitar per tot. No tinc por. És la sensació que ells em transmeten. Veig bons equips, però cap rival és superior a nosaltres. No serà fàcil, però hem d'entrenar bé i ser un dels dos que es posin bé al play-off».

EL FUTUR

«Estic convençut que seguiré al Girona. Vull aconseguir l'objectiu de l'ascens. Lluitarem per això. Si per desgràcia no ho aconseguim, m'agradaria treballar per lluitar-ho un altre cop».