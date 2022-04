A semifinals. L’Spar Girona s’enfrontarà a partir de diumenge al València en l’encreuament de semifinals dels «play-off» de la Lliga Femenina Endesa després de derrotar a l’IDK Euskotren (67-54) ahir en el partit de tornada de quarts. Les gironines, que van guanyar de cinc al partit d’anada el passat diumenge, en van tenir prou amb mitja part per rematar el bitllet a semifinals davant un equip capitanejat per Laura Cornelius (12) i Mariam Coulibaly (12) que es va desfer davant la intensitat defensiva de les locals. Les gironines van mantenir el desencert des del tir exterior en la primera part (2/13) i van aprofitar els errors no forçats de les basques per aconseguir un sac de punts irrecuperable (38-20 al descans) i segellar l’eliminatòria a casa i davant 2.400 espectadors. A banda de la victòria, la bona notícia de la nit va ser la recuperació d’efectius: Drammeh i Gardner, amb la covid superada, van tornar a l’equip.

L’Uni va saltar a la pista amb intensitat mentre que IDK va veure ben aviat com dues de les seves peces clau, Laura Cornelius i Lauren Cox, amb dues faltes cadascuna, havien de quedar assegudes a la banqueta just quan les d’Alfred Julbe feien la primera escapada en el marcador. Davant aquest panorama, l’Spar va aprofitar per fer el que més bé fa: córrer. Les pilotes perdudes d’IDK (7 en el primer quart) van donar ales a les gironines per tancar el primer quart amb un còmode avantatge de vuit punts (18-10).

La sequera de les basques es va mantenir i l’Spar va rematar la victòria al segon quart oferint bones pinzellades de joc col·lectiu. Aranzazu Muguruza es desesperava a la banqueta sense trobar solucions a la sagnia que va permetre a les gironines situar la màxima diferència en el marcador (34-14) en el segon quart i deixar tot el peix venut al descans.

A la represa del descans, les basques van retallar distàncies discretament, tot i que les de Muguruza mai van aconseguir generar una sensació real de perill. En l’últim quart, un parell de triples de l’Spar van servir per maquillar l’estadística de tirs de llarga distància. Amb el partit (i la classificació per a les semifinals) encarrilada, per no dir sentenciada, la segona part es va convertir en un tràmit per preparar el duel de diumenge. Al final l’Uni va acabar guanyant de 13 (67-54) amb Mendy, Reisingerová i Burke (12) com a màximes anotadores.

Un duel d’altes revolucions

L’Spar Girona, que vol aconseguir assegurar la seva presència a l’Eurolliga l’any que ve, s’enfrontarà diumenge a Fontajau contra el València en l’anada de les semifinals després que les taronges es desfessin amb solvència del Movistar Estudiantes en el duel de tornada (72-35). Les gironines han sortit vencedores dels últims dos enfrontaments contra les valencianes a casa seva (en el partit de la jornada 17 de lliga i en el duel de semifinals de Copa de la Reina). L’hora del partit, però, és una incògnita perquè el Bàsquet Girona de Marc Gasol també juga a Fontajau (19h) contra el Lleida i Teledeporte voldria col·locar el partit de les noies a les 20h. L’altre duel de semifinals enfrontarà, també diumenge, al Perfumerías Avenida contra el Cadí la Seu.