El vent no va voler aparèixer en el segon dia de l’EurILCA Master que s’està disputant a Calella de Palafrugell. Per això, no es va poder celebrar cap de les proves previstes per a la jornada d’ahir. Tot i això hi van haver canvis en categoria ILCA7, on Javier Echavarri se situava líder després que es considerés de nou una penalització de la primera jornada.