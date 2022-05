El central del Tenerife José León assegurava ahir que confia en les «armes» del conjunt canari per a intentar endur-se els tres punts de Montilivi dilluns. L’exdefensa del Fuenlabrada va recordar que el vestidor és amb «ambiciós» i que, per aquest motiu, no signa l’empat dilluns a Girona. En aquest sentit, León ha destacat que les deu victòries a domicili i ser el millor visitant de la categoria els donen «més confiança» per intentar guanyar a fora «independentment de l’estadi i del rival» que siguin.