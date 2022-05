La gironina Paula Badosa va començar el seu camí en el Masters 1.000 de Roma amb victòria i ja està a vuitens de final en derrotar clarament la bielorussa Aliaksandra Sasnovitx (6-2, 6-1). Badosa es queda com a única representant espanyola després de les derrotes de Muguruza i Párrizas. Per part seva, Rafael Nadal va començar la defensa del títol davant el nord-americà John Sinner, contra el qual va aconseguir una victòria sòlida en dos sets (6-3 i 6-1). A vuitens, el manacorí, que no va acabar gaire content el partit i va assegurar que havia de millorar, s’enfrontarà al canadenc Denis Shapovalov.