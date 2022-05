Té només 28 anys però considera que ja n’hi ha prou. Núria Pau, esquiadora alpina de l’equip FastHolaluz, ha decidit abandonar l’alta competició. Es retira del món professional. Una decisió molt madurada i que arriba un xic a contracor. Però forçada per les circumstàncies. Continuarà vinculada al món de l’esquí, això sí. I ho farà deixant enrere un currículum amb alts i baixos, però on hi llueix la seva recent participació en uns Jocs Olímpics d’Hivern. Un somni complert. En poques setmanes, a principis del mes de juny, rebrà un homenatge a Ribes de Freser. El seu poble.

Pau té assumit que acaba de prendre «la decisió més difícil» de la seva vida. Però ha arribat el moment de deixar l’esquí d’alta competició. «Ho he estat meditant durant un temps perquè volia prendre la decisió correcta, ja que faig el que més m’agrada i així ha estat durant tota la meva vida», segueix. En un primer moment, la intenció era continuar, però «en les últimes setmanes he considerat l’opció de començar una nova etapa». D’entre el munt de motius que l’han dut a prendre aquest camí apareix les «dificultats que haig d’afrontar cada temporada a nivell logístic, econòmic, físic i mental» degut als pocs recursos dels quals disposa. Ara, moment per «canviar d’etapa» i de plantejar-se «nous objectius fora de la competició». Després d’una progressió meteòrica, el 2017 es va quedar fora de l’equip espanyol. Moment de buscar-se la vida tota sola. No va poder arribar als Jocs del 2018 i va centrar totes les seves esperances en els de quatre anys després. Ho ha aconseguit, però enrere queden campanyes per recaptar diners, estades a Itàlia, viatges tota sola per carretera i lesions que ha hagut de superar en silenci. Ha signat bones actuacions a la Copa del Món i també d’Europa. Tot això espera que li sigui útil per la base que puja. «M’agradaria poder traslladar tots els meus coneixements i experiències a les generacions que vénen per poder seguir fent gran aquest esport en el nostre país».