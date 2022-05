El Girona ha sortit aquesta tarda cap a Gijón per enfrontar-se demà (16:00) a l'Sporting en un partit clau per a les aspiracions de de l'equip d'accedir al play-off. A l'expedició gironina hi ha les novetats de Pol Lozano, després de complir sanció, i de Ramon Terrats, ja recuperat. Per contra, no viatgen a terres asturianes Baena, sancionat, i els lesionats Víctor Sánchez i Sarmiento.

CONVOCATÒRIA | 📋Llista de jugadors que viatgen a Gijón per al partit de demà🆚@RealSporting

#GironaFC pic.twitter.com/tJpLdZsVLD — Girona FC (@GironaFC) 14 de mayo de 2022 A més a més, només Ricard Artero és l'únic home del filial desplaçat. La resta de joves habituals del planter seran demà a Rubí en la fase d'ascens a 2a RFEF contra l'Olot.