Getafe i Barça es van repartir els punts (0-0) en un partit gris, i amb ben poc futbol. I és que als dos equips els valia l’empat. Amb un punt més, el Barça en feia prou per assegurar-se la segona posició de la classificació, que dona dret a disputar la Supercopa d’Espanya. Un punt també era el que necessitava el Getafe per segellar de forma matemàtica la permanència i, al final, el 0-0 satisfà als dos equips per l’objectiu que s’havien marcat abans de començar l’enfrontament. El resultat, però, no va fer feliç a l’espectador, perquè va veure un partit poc atractiu i amb poques ocasions de gol. David Soria i Ter Stegen van ser un espectador més del duel, en el qual els dos equips es van mostrar conformes amb el resultat.

Xavi Hernández es va veure obligat a fer alguns canvis en l’alineació. Davant les baixes de Jordi Alba, Èric Garcia, Piqué i Araújo en defensa el tècnic català va haver de formar una defensa de circumstàncies amb Dani Alves al lateral dret, Mingueza i Lenglet com a parella de centrals, i Balde va ocupar el lateral esquerre. A més, Frenkie De Jong, fora per sanció, va ser substituït per Riqui Puig, que va jugar al mig del camp acompanyat de Sergio Busquets. El jugador del planter es va contagiar del ritme anodí del seu equip i, a la primera part, va passar desapercebut malgrat que el s blaugrana van intentar ser protagonista amb la possessió davant el ritme intermitent que va mostrar el Getafe en el seu joc.

La primera part no va tenir grans aproximacions a l’àrea per part dels dos equips encara que el que més ho va intentar va ser el conjunt entrenat per Quique Sánchez Flores, que va comptabilitzar tres tímids llançaments a porta, dos d’Enes Unal i un altre de Carles Aleñá, tots desbaratats sense gaire perill per Ter Stegen. La millor ocasió dels visitants va ser al minut 42 amb una perillosa centrada de Gavi que va rebutjar la defensa del Getafe i Ferran Torres va rematar alt a la segona jugada.

La segona part va seguir pels mateixos camins, sense que cap dels dos equips volgués arriscar semblant conformar-se amb el resultat. A la recerca d’aire fresc per al seu equip, Xavi va donar entrada a Ansu Fati, que va tornar a tenir trenta minuts per continuar agafant ritme després d’una llarga lesió. El davanter va aportar imaginació a l’atac del seu equip i seva va ser la millor ocasió de la segona part, quan es va plantar dins de l’àrea per llançar un xut que va rebutjar Djené. Balde va arreplegar el rebot i va xutar alt.

Amb l’objectiu complert, el Getafe es va dedicar a deixar passar el temps movent la pilota d’una banda a l’altra, cosa que va semblar no importar al conjunt blaugrana, ​​que llavors ja feia sensació d’estar més pendent que passés el temps i que s’acabés el partit que de mirar la porteria de David Soria.