Diumenge l’Olot jugarà el partit més important de tota la temporada contra el Tenerife B a Las Rozas (12 h). Després de l’èxit a Rubí, on hi va haver una gran mobilització de l’afició, des del club s’estan movent per tenir el màxim suport possible en la final per l’ascens a 2a RFEF. És per això que l’Olot ha organitzat el desplaçament a Madrid amb una oferta que inclou el bus, l’hotel i l’entrada. Els interessats han de contactar al telèfon 636 05 28 84 o enviar un correu a socis@ueolot.com a tot estirar fins avui al migdia. Paral·lelament, el club muntarà una pantalla gegant a la Sala Torín per seguir el partit.