Han passat més de 40 anys des de la final de la Basilea, la primera gran mobilització europea del Barça. Des d’aquell massiu desplaçament els blaugrana no han fallat en les grans cites futbolístiques: Wembley 1992, París 2006, Roma tres anys després, Wembley 2011 i l’última a Berlín 2015. A l’espera que el primer equip masculí torni a aparèixer per la final de la Champions, intentarà revalidar corona continental aquest dissabte.

Si l’any passat va guanyar a Göteborg sense aficionats, per les restriccions de la covid, a Torí rebrà els ànims de 15.000 culers. És la primera gran mobilització que provoca el Barça femení. Fa tres anys, a la final que van perdre a Budapest contra l’Olympique de Lió (el seu rival aquest dissabte), n’hi va haver un miler, una mostra més del creixement de l’equip dins i fora del camp des d’aleshores.

Basilea-79

El 16 de maig de 1979 es va viure una marea blaugrana sense precedents a Basilea: més de 35.000 culers, els 28.000 que van viatjar en cotxe, autobús, tren i avió fins a Basilea més els 7.000 catalans desplaçats a la ciutat suïssa des de tots els racons d’Europa. Van poder presenciar com el Barça de Rifé aconseguia emportar-se a casa la Recopa després de doblegar el Fortuna de Düsseldorf en un partit èpic (4-3) que va aconseguir exorcitzar el malefici continental que perseguia els blaugrana a Suïssa, després d’haver perdut la Copa d’Europa a Berna el 1961 i la Recopa a Basilea el 1969.

Wembley-92

La primera vegada no s’oblida i 25.000 barcelonistes van tenir el privilegi de veure a Wembley com el Dream Team aconseguia per fi fer caure un mur que semblava insalvable. Especialment els que eren al fons en el qual Koeman va xutar la falta que va posar fi, en la pròrroga, a la resistència de la Sampdoria (1-0) i va donar al club la primera Copa d’Europa. Alguns, abans de tornar a Barcelona amb l’anhelada ‘orelluda’, es van banyar al Tàmesi seguint els passos del vicepresident Joan Gaspart.

París-06

Després que 17.000 aficionats anessin a Atenes el 1994 per veure la debacle contra el Milan, el Barça va tardar més d’una dècada a tornar a lluitar per la màxima competició continental. A París van acudir més de 20.000 fans convençuts que el Barça de Ronaldinho no els fallaria. La cosa pintava malament quan, a falta d’un quart d’hora, el marcador continuava mostrant el 0-1 a favor de l’Arsenal. Però, en cinc minuts de bogeria, Eto'o i Belletti van provocar la bogeria de la grada catalana.

Roma i Londres, el doblet del ‘Pep Team’

Pep Guardiola, que havia guanyat la primera Copa d’Europa sobre la gespa, va conduir la tercera i quarta vencent el Manchester United el 2009 Roma i de nou a Wembley dos anys més tard. 20.000 fans van seguir l’equip en les dues cites en les quals van presenciar com aquell equip de llegenda s’exhibia i desarborava l’equip de sir Alex Ferguson.

Berlín

L’última gran mobilització va ser també l’última Champions. El 6 de juny de 2015, gairebé 20.000 barcelonistes van tenyir de blaugrana els carrers de Berlín abans de presenciar a l’estadi olímpic berlinès com el trident Messi-Luis Suárez-Neymar deixava fora de combat la Juventus (1-3) i firmava el triplet. Aquest dissabte, 15.000 culers buscaran donar el mateix ànim perquè el Barça torni a regnar a Europa.