La victòria contra l’Eivissa (4-0) de la setmana passada va calmar els ànims a Mirandade Ebro després de quatre derrotes. L’equip, ja salvat, arriba a Girona sense pressió i decidit a donar guerra. «Quedar com més amunt possible és prou al·licient per lluitar els partits», diu l’entrenador Joseba Etxeberria. El tècnic basc avisa que el Mirandés no ve de vacances a Montilivi. «No acompanyarem la festa de ningú. Anem a Girona a guanyar», assegura Etxeberria, que té la baixa del seu màxim golejador, Sergio Camello.