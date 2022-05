Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir ahir la pole positon del Gran Premi d’Espanya, la sisena cita del Mundial de Fórumla 1, per davant Max Verstappen (Red Bull) i Carlos Sainz (Ferrari). Mentrestant, Fernando Alonso haurà de començar des de la dissetena posició després de no superar la Q1.

Un espectacular temps d’1:18:750 va permetre al pilot de Mònaco sortir des de la primera posició de la graella de la prova que es disputa al circuit de Barcelona-Catalunya. De fet, va ser l’únic en aconseguir baixar de l’1:19 per sumar la seva quarta pole d’aquest any. I això que Leclerc va fer una virolla en el primer intent de la Q3, però la seva última volta va ser perfecte i va obtenir batre el temps de Verstappen, el seu màxim rival en la lluita pel títol. El neerlandès havia marcat un crono d’1:19.073 en el primer intent, i semblava que ningú el podria superar. Va arribar Leclerc, però, en l’últim intent i es va quedar amb la mel als llavis. Vertappen, finalment, es va haver de conformar amb la segona posició una mica més de tres dècimes del de Ferrari.

L’altre Ferrari, el de Carlos Sainz, es va quedar a quatre dècimes del seu company, i sortirà tercer, per la zona neta de la recta principal. Al seu costat, arrencarà George Russell (Mercedes), que una vegada més va tornar a guanyar la partida al seu company d’equip, Lewis Hamilton. El britànci començarà des de la sisena posició, per darrere de Sergio Pérez (Red Bull).

Per la seva banda, Alonso va firmar una sessió de qualificació per oblidar, de la qual es va acomiadar tot just començar. En el seu intent per millorar el seu registre en la Q1, l’asturià es va trobar amb massa tràfic a la pista i amb el temps just, per la qual cosa no va aconseguir superar la primera de les tres rondes. Això el condemna a la pitjor posició de sortida a Montmeló des de la seva primera temporada a Minardi, l’any 2001, quan va començar des de la divuitena posició. Avui, ho farà una més endavant, la dissetena.