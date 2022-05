El Catalunya-Jamaica portarà més de 8.000 espectadors a Montilivi

Catalunya torna a disputar un partit després del parèntesi a causa de la pandèmia i ho farà on l’últim cop: Montilivi. El conjunt dirigit per Gerard López s’enfronta demà a Jamaica (18.45 h/TV3) amb la temporada a Primera acabada, però en dansa a Segona. El Girona, que diumenge es juga la seva participació al play-off d’ascens a Burgos, té el defensa Arnau Martínez a la llista de convocats pel seleccionador català absolut. A més, també hi ha els gironins Gerard Deulofeu i Gerard Gumbau.

La convocatòria de 23 futbolistes per l’amistós internacional s'ha modificat avui amb les novetats de Pere Milla i Ferran Jutglà en substitució de Dani Olmo i Aitor Ruibal, que prèviament havia estat inclòs en el lloc d’Héctor Bellerín. El davanter de l’Elx tornarà a trepitjar Montilivi després de frustrar un ascens al Girona en la final del play-off de la temporada 2019-20 amb un gol en l’afegit. La situació d’ara, però, és totalment diferent i el lleidetà estarà acompanyat pels seus companys d’equip al conjunt il·licità Édgar Badia i Gerard Gumbau. D’altra banda, Jutglà s’afegeix als blaugranes Riqui Puig i Óscar Migueza -només n’hi ha tres perquè la resta de l’equip està a Sydney. Mentre que per part de l’Espanyol hi haurà Sergi Gómez i Javi Puado; i el Betis també tindrà representació amb Marc Bartra, Àlex Moreno, Cristian Tello i Edgar González. «Teníem aquest partit pendent des del 2020 i finalment el podem fer a Girona, una seu que sempre ens tracta bé. Els jugadors senten els colors i la gran majoria debutarà (com Arnau Martínez)», va dir Gerard López. La selecció catalana juga de nou a Montilivi, després del Catalunya-Veneçuela de l’any 2019 (2-1). Per aquesta ocasió s’estima superar els 8.000 espectadors -la capacitat de l’estadi és d’11.200. Aquest amistós contra Jamaica, la selecció número 64 del rànquing FIFA, és un duel inèdit perquè no s’han enfrontat mai. Montilivi acollirà el 25 de maig l’amistós Catalunya-Jamaica