El Govern ha decidit ajornar la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 que s'havia de celebrar el 24 de juliol. Segons fonts de Palau, l'executiu vol esperar que es clarifiqui el projecte abans que la ciutadania decideixi, ja amb els detalls tècnics concrets i tancats. D'aquesta manera, la Generalitat no té previst fixar, de moment, una nova data per fer la consulta a les comarques afectades per l'esdeveniment esportiu. Així mateix, el Govern vol que la situació amb el COE i el govern d'Aragó es resolgui com més aviat millor. El president del COE, Alejandro Blanco, es va mostrar obert dimecres a negociar la candidatura per als Jocs directament amb els territoris i les estacions d'esquí aragoneses que han mostrat interès.