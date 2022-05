Fa més de tres dècades que és professional però res l’impedeix mantenir les ganes i la il·lusió de seguir competint. Jaume Llaverola farà 47 anys aquest mes de juliol i està convençut que, com a mínim, una temporada més la pot aguantar. I té coll avall a on la viurà. «Faré un any més a Girona». I afegeix: «Passi el que passi». Per tant, està decidit. S’aconsegueixi o no la permanència, el porter es queda. «El club comptava amb mi i jo tinc ganes de jugar. És clar que m’agradaria fer-ho a l’OK Lliga, però si baixem a Plata, tindré l’al·licient de deixar l’equip allà on me’l vaig trobar i a on crec que ha d’estar. I si ens mantenim, a gaudir de la temporada».

«Els anys passen i n’hi ha que es dediquen a jugar a pàdel, però d’altres preferim l’hoquei. A mi m’agrada molt aquest esport. Ara bé, el dia que m’arrossegui i algú de confiança em digui que faig pena, llavors ho deixaré per més ganes que en tingui. Són gairebé 47 anys, però la il·lusió per viure el dia a dia encara pot més que el físic».