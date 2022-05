La Junta Directiva del FC Barcelona, reunida avui a La Jonquera, ha convocat als socis i sòcies compromissaris a una Assemblea Extraordinària el pròxim 16 de juny per activar les anomenades palanques econòmiques amb les quals recuperar el pols perdut. Els socis hauran d'autoritzar a la junta la venda a un o més inversors del 49,9% del Barça Licensing & Marxandatge (BLM) i un màxim del 25% dels drets de televisió dels pròxims anys. La cita amb els socis serà de manera telemàtica un dijous a les 18.30 hores des de l'Auditori 1899. En la votació sobre l'empresa que duu a terme la venda de marxandatge, l'acció econòmica més avançada en negociacions, es plantejarà la venda del 49,9% de la gestió.

Respecte als drets de televisió, es demanarà als socis autorització per a la cessió a un o més inversors fins a un 25% dels ingressos per l'explotació dels drets de televisió corresponents a la lliga. Podria ser amb CVC, l'aliat de LaLiga de Javier Tebas, o amb alguna altra empresa. Al mateix temps, la junta directiva ha aprovat recuperar el nom de Barça Atlètic per al filial blaugrana en comptes del Barça B que duia fins ara.