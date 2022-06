LaLliga ha presentat una denúncia davant la UEFA contra el PSG, que s'uneix a una altra contra el Manchester City a l'abril, en entendre "que aquests clubs estan incomplint de manera contínua l'actual normativa de joc net financer", segons un comunicat de l'organisme espanyol.

El col·lectiu que presideix Javier Tebas "considera que aquestes pràctiques alteren l'ecosistema i la sostenibilitat del futbol, perjudiquen a tots els clubs i lligues europees, i només serveixen per a inflar el mercat de manera artificial, amb diners no generats en el mateix futbol".

Al seu judici, "el finançament irregular d'aquests clubs es realitza, bé a través d'injeccions de diners directes o bé a través de contractes de patrocini i d'un altre tipus que no es corresponen amb condicions de mercat ni tenen sentit econòmic".

LaLliga recorda que les denúncies contra el City davant la UEFA es van presentar a l'abril i que aquesta setmana ha fet el propi amb el PSG, "encara que no es descarta que en els pròxims dies es realitzin ampliacions d'alguna d'aquestes denúncies amb aportacions de noves dades".

Explica LaLliga que ha contractat despatxos d'advocats a França i Suïssa, entre ells el de l'advocat Juan Branco, "amb l'objectiu d'emprendre al més aviat possible accions administratives i judicials davant els òrgans francesos competents i davant la Unió Europea".

També apunta que a Suïssa LaLliga està estudiant diferents opcions de representació amb motiu d'eventuals conflictes d'interès de Nasser Al-Khelaïfi derivats dels seus diferents càrrecs al PSG, UEFA, ECA i BeIN Sports.

Recorda LaLliga que no és la primera vegada que denuncia "aquestes pràctiques anticompetitives davant la UEFA. L'organització espanyola sempre ha liderat la defensa del control econòmic. En 2017 i 2018 va presentar escrits davant la UEFA contra el PSG i Manchester City per infringir el joc net financer, la qual cosa va resultar en sancions per part de la UEFA contra tots dos “clubs estat”, encara que posteriorment van ser anul·lades per unes estranyes decisions del TAS".

Afegeix que les denúncies del col·lectiu, "així com les manifestacions que l'associació de clubs espanyols realitza en els últims temps referent a això, es realitzen basades en dades i després d'un seguiment i anàlisi detallada dels comptes auditats dels clubs".