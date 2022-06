El dia 30 de juny és la data límit per a molts jugadors que han de decidir el seu futur. Uns opten per prolongar el contracte a última hora, mentre que d’altres prefereixen començar una nova etapa. Aquests últims a cost zero, són caramelets per a equips punters que necessiten reforçar les seves plantilles. Paul Pogba, Paulo Dybala, Ángel Di María o Ousmane Dembelé encapçalen la llista de cracs que queden lliures.

Tot i que a partir d’aquest divendres ja no serà jugador del Barça, el culebró Dembélé continua sense resoldre’s. Mentre que el futur de l’extrem francès continua sent un misteri, el de Di María (una alternativa que s’havia estudiat al Camp Nou) sembla que apunta ja a Torí. El que també sona per a la Juventus és Pogba. Si es concretés seria una operació financerament brillant per a la La Vecchia Signora, que va vendre el centrecampista per 105 milions al Manchester United i podria tornar a cost zero. La nova vida de Luis Suárez Qui se’n va de Torí és Dybala, quepodría canviar de ciutat a Itàlia després de l’interès de l’Inter de Milà. L’exblaugrana Luis Suárez, després d’acomiadar-se de l’Atleti, valora l’interès de River Plate. Christensen i Kessié, que fins avui encara formaven part del Chelsea i del Milan, firmaran pel Barça, tot i que no han sigut de moment presentats. En definitiva, encara queden molts rumors, molts acostaments entre jugadors i clubs, ja que el mercat de fitxatges no finalitza fins al 2 de setembre per a la majoria de lligues, a diferència de la Premier League que finalitza el 9 d’agost.