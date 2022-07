Aquest dijous, el Girona B incorporava per una nova aventura a Tercera RFEF a dos prometedors futbolistes com ho són Marc Domènech (Sant Andreu) i Àlex Almansa (Damm), però no tot són cares noves i ahir arribava el torn d’anunciar una baixa. Es tracta de l’adéu de Suleiman Camara, un extrem de 20 anys que ha defensat l’escut blanc-i-vermell les últimes quatre temporades. Aquests dos darrers cursos ha entrat fins i tot en dinàmica del primer equip i Míchel li va donar l’alternativa en dos partits de Copa del Rei, contra el Puertollano (1-5) i l’Osca (0-1). En total va acumular 53 minuts, tot i que va formar part d’altres convocatòries, també en duels de Lliga. Ara, Sulei provarà sort a la Segona Divisió A i ho farà formant part de la plantilla de l’Eivissa. L’atacant ha signat un contracte per a les tres properes temporades.