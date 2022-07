Adel Mechaal té molts números de no competir finalment en el Mundial d’atletisme a l’aire lliure que se celebrarà a Eugene (Estats Units) per culpa del coronavirus. El palamosí serà baixa segura en la prova dels 1.500 metres, ja que la Federació Espanyola d’Atletisme va anunciar ahir un canvi d’última hora en la convocatòria. No obstant això, l’ens no descarta la presència de Mechaal en els 5.000 metres si l’estat físic del corredor així li ho permet. En el seu lloc als 1.500, s’ha decidit portar-hi Ignacio Fontes, que constava en la llista de reserves i havia quedat fora de la cita tot i comptar amb la mínima per competir-hi.

La selecció espanyola viatjarà cap a Estats Units en un ambient enrarit, precisament causat per la decisió dels representants espanyols en aquesta prova. En els campionats d’Espanya celebrats a Nerja el 15 de juliol, Fontes va batre Mechaal, però la federació va acabar escollint el segon. Davant la decisió, múltiples atletes van reaccionar a les xarxes tot considerant «injusta» aquesta elecció.