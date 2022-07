No fa molt Key Alves es va fer notar en els mitjans de comunicació per ser la jugadora professional de voleibol més seguida d'instagram, amb 2,3 milions de seguidors (i pujant). Però ni aquesta nombrosa xifra ni la seva popularitat en l'esport que practica professionalment pot fer ombra als ingressos que obté a través d'una tercera vía: OnlyFans.

"M'agradi o no, avui en dia és el meu major ingrés, i em considero atleta, model, influencer, empresaria i emprenedora", asegura Key Alves, jugadora del Osasco Voleibol Club. Ara bé, la jugadora no comparteix nus ni cap tipus de fotografía eròtica, sinó que es centra en posar com ho faria en qualsevol revista de modelatge.

En una entrevista recollida per O Globo, l'esportista assegura que "guanyo unes 50 vegades més amb les plataformes digitals que amb el voleibol, i més a OnlyFans perquè el preu mensual, al voltant dels 16 euros, és fix".

Així aclara Key Alves com és el seu contingut a OnlyFans: "les fotos que publico a la meva pàgina estan destinades a sessions lleus i professionals. No hi ha nuesa ni res per l'estil. Qualsevol que busqui això en el meu perfil no ho trobarà". Per això se segueix describint com una esportista professional, tot i que tingui alguna faceta d'influencer i model.