La Unió Esportiva Olot reprèn l’activitat per afrontar una temporada que es preveu històrica. El club garrotxí s’estrenarà a la Segona RFEF després d’aconseguir l’ascens de categoria superant tres eliminatòries (Sant Andreu, Girona B i Tenerife B). El projecte esportiu s’encamina cap a consolidar l’equip a la categoria abans de mirar cap amunt.

Per això els de Manix Mandiola ja han tornat a la feina: ahir per passar les revisions mèdiques tradicionals, retrobar-se amb els jugadors que seguiran formant part del projecte i conèixer les cares noves. Avui, demà i dissabte ja començaran amb les sessions d’entrenament. D’entrada, per preparar l’equip per afrontar una lliga que es preveu molt competitiva, però també perquè en menys d’una setmana, el 13 de juliol a les 19h, s’enfronten al Barça de Xavi en un amistós que vol celebrar els cent anys d’existència del club garrotxí. La venda d’entrades és exclusiva per a socis de l’Olot.