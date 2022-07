Albert Sàbat Vilà (Llagostera, 1985) es retira com a jugador de bàsquet professional després de vint temporades. Format a les categories inferiors del Club Bàsquet Llagostera i el Club Sant Josep Girona, Sàbat debutaria al CB Girona d'ACB la temporada 2002-03 mentre competia a l'equip vinculat: l'ADEPAF Figueres d'EBA. Després de sumar minuts el curs 2003-04, obtindria la fitxa del primer equip el 2004-05, amb què disputaria 21 partits.

Després de tastar l'ACB, es foguejaria com a jugador a les categories FEB defensant la samarreta d'equips com el Lleida, el Tenerife, el Vigo, el Vic, el CB Sant Josep Girona, el CB Canarias, l'Alacant i el Tizona de Burgos. Tornaria a la màxima categoria com a base del Club Joventut de Badalona i el CAB Obradoiro, abans de concloure la seva etapa a casa seva: el Bàsquet Girona. Així, ascendint a l'ACB, tanca el cercle on tot va començar després de debutar en un equip gironí d'elit.

Albert Sàbat deixa de ser jugador i capità del primer equip després de 97 participacions, un ascens a LEB Or, 2 MVP de Lliga Catalana LEB Or, 2 Lligues Catalanes LEB Or i un ascens històric a l'ACB.

Sàbat seguirà vinculat al club, incorporant-se en l'organigrama tècnic del primer equip del Bàsquet Girona. La temporada que ve, la del debut a l'elit, el club li retrà homenatge al pavelló de Fontajau.