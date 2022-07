El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) es va estrenar en el Tour de França imposant-se en un atapeït esprint en la quinzena etapa disputada entre Rodez i Carcassona, de 202 km, jornada marcada per la calor en la qual el danès Jonas Vingegaard va retenir el mallot groc i va perdre dos companys d’equip. Philipsen (Ham, 24 anys), per fi va poder aixecar els braços al Tour. El belga estava marcat per la mala fortuna amb quatre segons llocs, però a Carcassona va guanyar el pols per velocitat en una arribada, per davant del belga Wout Van Aert (Jumbo), quatre vegades segons ja, i de Mads Pedersen (Trek Segafredo).

Jonas Vingegaard va mantenir el mallot groc amb un cost elevat. Va perdre abans de sortir el seu company Roglic i en acte de combat, més tard, Kruijswijk. Dos soldats menys, deixant al Jumbo Visma amb sis efectius, els mateixos que el UAE de Pogacar, que continua segon en la general a 2.22 minuts. S’igualen els efectius i s’equiparen les forces la vigília de la tercera jornada de descans i amb l’arribada als Pirineus a tocar. La general no va tenir canvis. Geraint Thomas es manté tercer a 2.43; Bardet lés quart a 3.01; Nairo Quintana, sisè a 4.15; i el primer espanyol continua sent el balear Enric Mas (Movistar), que tanca el top 10 a 9.58. Mas va dir no haver-se sentit especialment afectat per la calor, ja que «des de nen estic acostumat a jugar al sol». Mal dia per al Jumbo Vista Mentre Politt i Honoré s’anaven acomiadant de la seva erma aventura, l’etapa continuava donant l’esquena al Jumbo Visma. A la baixa inicial de Roglic s’hi uniria la de Steven Kruijswijk, qui va aterrar a l’abrasant asfalt a 67 quilòmetres de l’arribada. Mà a la clavícula, directe a l’hospital. Amb l’holandès a l’ambulància, el torn de l’infortuni li va correspondre al mateix líder. Vingegaard va refregar el mallot groc per la calçada, però a diferència del seu company es va aixecar, va canviar de bici i va tornar a l’escamot, que l’esperava. Ser el cap té aquestes coses. Abans de coronar la Cota des Cammazes (3a, 5,1 km al 4,1%) es va acabar la fugida de Politt i Honoré. Començava una altra etapa, i com no, amb una altra fugida. Dos francesos es van tirar a la muntanya de camí cap a Carcassona. Més il·lusió que opcions d’èxit. Amb la retirada de Roglic, que no va prendre la sortida a causa d’una luxació a l’espatlla que es va fer en una caiguda al Tour fa uns dies, i la forçada retirada de Steven Kruijswijk també per una caiguda, el Jumbo s’ha quedat amb els mateixos corredors en carrera que l’Emirates. Per tant, els equips de Vingegaard i Pogacar, principals candidats a la victòria, queden amb el mateix nombre d’efectius. Classificació etapa: 1r, Philipsen, 4h 27’27’’; 2n, Van Aert, m.t.; 3r, Pedersen, m.t. Classificació general: 1r, Vingegaard, 59h02’22’’; 2n, Pogacar, +2’43’’; 3r, Thomas, +3’01’’.