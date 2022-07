L’Assemblea General va aprovar ahir l’admissió del Bàsquet Girona a la Lliga ACB, així com la del Coviran Granada. El club va presentar el registre d’inscripció a l’ACB el passat divendres perquè se l’acredités com a nou equip de la Lliga Endesa i ahir l’organització va avalar l’entitat com a equip de la primera competició nacional de ple tret, després d’estar ratificada per unanimitat.

D’aquesta manera, el projecte de Marc Gasol està confirmat com a participant de la Lliga Endesa 2022-23 amb totes les de la llei i Girona podrà tornar a competir a l’ACB després de 731 partits a l’elit. En cas que el club hagués ascendit l’any passat hauria comportat de manera obligatòria la conversió del club en Societat Anònima Esportiva (SAE). Però dues modificacions a la Llei de l’Esport impulsades pel PNV a finals 2021 van canviar la norma i ara només es tracta d’un tràmit voluntari.