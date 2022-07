Valentín, Taty, Castellanos disputa aquesta matinada (1:00) el seu últim partit amb el New York City a la MLS abans de fer oficial la seva cessió per jugar al Girona aquesta temporada. Serà contra l’Inter Miami que arriba després d’una contundent derrota contra el Barça (0-6). El New York City acumula tres victòries seguides i cinc partits consecutius sense conèixer la derrota. Gran part de l’atenció a la MLS està posada aquests dies en Castellanos, màxim golejador de la competició amb 13 gols i que l’anunci de la seva arribada al Girona és qüestió de pocs dies. El davanter argentí s’incorporarà al conjunt blanc-i-vermell en qualitat de cedit pel New York City tal com va reconèixer Míchel Sánchez dimarts al final del partit contra el Peralada. Castellanos comptava amb l’interès d’equips potents europeus que fins i tot estaven disposats a pagar traspàs per fitxar-lo. Tanmateix, el grup ha decidit que vingui al Girona per tastar la Primera Divisió.

D’aquesta manera, l’anunci de la cessió de Castellanos al Girona es podria produir demà mateix, o com a molt tard dilluns, un cop el New York hagi jugat contra l’Inter de Miami. En aquest sentit, també les pròximes hores podria desencallar-se l’arribada de Yan Couto. El lateral brasiler tornarà a Montilivi una temporada després, després d’haver jugat el curs passat, també cedit pel Manchester City a l’Sportig de Braga portuguès. Castellanos i Couto podrien estar a punt per enfrontar-se a l’Andorra.