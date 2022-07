Ousmane Dembelé no va desaprofitar l’oportunitat que li va donar Xavi Hernández la matinada passada contra el Juventus. El francès va ser titular pel costat dret de l’atac blaugrana després de dos partits brillants de Raphinha, i es va reivindicar amb dos golarros i una gran actuació que no van ser suficients per superar el Juventus (2-2). L’altre bigoleador de la nit va ser Moise Kean, pel conjunt piemontès, que es resisteix a sortir de l’equip i vol convèncer Massimiliano Allegri. Kean va signar dos gols que van permetre empatar el Juventus i equilibrar el marcador malgrat l’obstinació per ser únic protagonista del francès Dembelé. El Barça tornarà a jugar dissabte a la matinada contra el New York Red Bulls.