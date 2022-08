Ondrej Hanzlik (2'00 m) és la setena incorporació del Bàsquet Girona per la temporada 2022/23. Format a l'Sparta de Praga, ha jugat cedit les darreres dues temporades al Juaristi ISB, aconseguint la temporada 20-21 l’ascens de Leb Plata a LEB Or i firmant una mitjana de 10'4 punts, 3'3 rebots i 1'5 assistències en 33 partits el curs passat. El jove escorta txec (Praga, 2002) arriba cedit del Baskonia, on va arribar el 2016, amb 14 anys, com una de les joves promeses dels de Vitòria, i acaba de disputar l'Europeu sub-20 amb la seva selecció.

El jugador valora així la seva arribada: “Estic molt agraït que un club com el Bàsquet Girona m'hagi donat l'oportunitat de poder continuar creixent. És un somni fet realitat. Des que em van donar la notícia estic molt il·lusionat i amb moltes ganes de començar a treballar i aportar a l'equip tot el que pugui.” Jordi Plà, director esportiu del club, també s'ha mostrat content: “L’Ondrej Hanzlik és un jugador jove de potencial immediat, amb gran capacitat en el tir de 3 punts. Té bon coneixement del joc i un gran talent físic. Estem contents i agraïts per la confiança que ens fa el Baskonia cedint-nos el jugador.”