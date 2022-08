El palamosí Adel Mechaal va quedar en catorzena posició a la prova dels 5.000 metres en el Campionat d’Europa d’atletisme que se celebra durant aquestes dates a Munic. Aquesta era la prova per la qual Mechaal havia apostat fort en aquest europeu, ja que va renunciar a participar a prova de 1.500 metres. El palamosí va competir amb el grup capdavanter fins a l’última volta, però va defallir en la darrera part de la prova, a falta de 800 metres per acabar, i va entrar a meta en catorzena posició, anotant un temps de 13:35.92

D’aquesta manera,el palamosí tanca el campionat d’Europa amb un resultat poc satisfactori, el contrari que el seu compatriota Mohammad Katir, que va aconseguir la cinquena medalla, en aquest cas de plata, per a la delegació Espanyola desplaçada en terres alemanyes. Katir es va mantenir al capdavant de carrera fins al final i va esgarrapar una més que meritòria plata. Per davant només va quedar el plusmarquista mundial Jakob Ingebritsen. El norueg, que partia com un dels favorits per fer-se amb l’or, va acabar volant els últims 50 metres.

Mohammad Katir es va mantenir sempre al grup capdavanter i va decidir sumar-se a l’atac dels més ràpids mancant tres voltes per al final. Si bé és cert que l’atleta no va cedir i va batallar la victòria a Ingebrigtsen, no va poder mantenir l’alt ritme imposat pel norueg i va cedir a la recta final. Va guanyar el nòrdic en 13:21.13 i Katir es va quedar en 13:22.98, per davant de l’atleta italià Yemaneberhan Crippa, bronze en 13:24.83.

A més, Abdessamad Oukhelfen, que també competia la prova dels 5.000 representant Espanya, va quedar en dotzena posició, dues per sobre de Mechaal.