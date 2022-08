Va arribar amb Koeman i se n’anirà amb Xavi, que ja li va comunicar fa unes quantes setmanes que tindrà pocs minuts. Memphis està tancant la seva sortida al calcio italià per acabar al Juventus, que vol emportar-se’l de franc, sense abonar ni un sol euro al Barça. El neerlandès, que va firmar fins al 2023 amb el club blaugrana, és l’últim de la completa llista de davanters que s’han reunit al Camp Nou els últims vuit mesos.

La sortida de Memphis facilitaria la inscripció de Koundé, l’únic dels fitxatges que no està registrat per la Lliga després que el Barça, hores abans de l’estrena amb el Rayo, regularitzés la situació salarial de Lewandowski, Raphinha, Kessié, Christensen, el rebutjat Dembélé i el renovat Sergi Roberto.

Van aparèixer al gener Ferran Torres (55 milions més 11 en variables) i Aubameyang (a cost zero de l’Arsenal). I aquest estiu Xavi ha aconseguit que la direcció esportiva, liderada per Mateu Alemany, porti Lewandowski (45 milions) i Raphinha (58), obtenint també el refitxatge de Dembélé. A més, Ansu Fati ja està recuperat. O sigui, sis atacants estan per davant de Memphis, titular indiscutible als Països Baixos que dirigeix​Louis van Gaal.

No hi ha lloc per a ell, tot i que va ser el màxim golejador de l’equip la temporada passada amb 13 gols (12 a la Lliga i un a Champions), els mateixos que va firmar Auba en només cinc mesos. Memphis es volia quedar, però el seu espai vital al Barça ha desaparegut en molt poc temps.

Dissabte, per exemple, no va jugar ni un minut contra el Rayo. Xavi va fer servir cinc davanters dels set que té. Ferran Torres tampoc va participar en el debut de lliga, encara que havia rebut l’alta mèdica divendres després d’un mes de baixa.

Xavi haurà de conduir aquesta àmplia nònima, tret que Aubameyang acabi acceptant la possibilitat de tornar a la Premier, ara amb la samarreta del Chelsea, on es retrobaria amb Tuchel, el tècnic que ja va tenir al Dortmund.

Negociant la liquidació

La Juventus fa dies que negocia amb els agents del neerlàndes, sempre amb la premissa de no haver de desemborsar ni un sol euro. Memphis va arribar gratis al Camp Nou procedent de l’Olympique de Lió, ajustant el seu salari a temps pandèmics, i de franc vol volar cap a Itàlia per coincidir en l’atac amb Vlahovic, la gran inversió de la Vecchia Signora perquè va pagar 81 milions al gener al Fiorentina.

A més, la lesió muscular de Di Maria, que també va arribar a cost zero procedent del París Saint-Germain, ha accelerat encara més l’interès d’Allegri, el tècnic italià. Estarà gairebé un mes de baixa pel que desitja tenir Memphis com més aviat millor a Torí.

Abans, però, els agents de l’encara davanter blaugrana han de resoldre els termes de la liquidació on voldria cobrar una quantitat per sortir, cosa que Alemany no està disposat a acceptar.

Recorrent les grans lligues

Mentrestant, a la Premier segueixen mirant amb interès el desenllaç d’aquest cas ja que Chelsea, en cas que no s’emporti Auba, i Tottenham estan pendents del futur de Memphis. Un davanter que, amb només 28 anys, ha recorregut les grans Lligues europees.

Va començar amb el PSV Eindhoven als Països Baixos, se’n va anar a Anglaterra on el seu pas va ser tan ràpid com irregular amb el Manchester United (dos anys), va fer un pas enrere en anar-se’n a França amb l’Olympique de Lió (quatre temporades) abans que Koeman el portés al Camp Nou. Un any només perquè han arribat tants davanters (quatre) en tan poc temps (vuit mesos) que ja no queda lloc per a ell.