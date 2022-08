El Reial Madrid, que va arrencar la defensa del títol amb un treballat triomf a Almeria, mostrarà com encaixa l’impacte de la pèrdua del brasiler Casemiro, seduït per una suculenta oferta econòmica del Manchestar United, davant el Celta de Vigo. Els blancs viatjaran a Galicia per jugar a Balaídos a les 22:00 hores, on el cap de setmana passat hi va empatar l’Espanyol a les acaballes.

El Celta, malgrat l’empat de l’estrena, arriba en forma gràcies al nivell de Iago Aspas, que ha anotat nou gols en els darrers cinc partits, vuit dels quals els va fer a la pretemporada.