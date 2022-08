El brasiler Carlos Henrique Casemiro va revelar les raons per les quals va decidir canviar el Reial Madrid pel Manchester United, després de sentir que el seu «cicle havia acabat» amb la conquesta de la seva cinquena Lliga de Campions a París. «Me’n vaig al club més gran d’Anglaterra, sempre seré seguidor del Madrid, celebraré els seus gols i títols», va dir Casemiro que va negar categòricament que se’n vaig per diners. «Qui diu això, no em coneix»