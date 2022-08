L'exjugador del Girona, Pere Pons, ha fitxat per l'AEK Larnaca de la lliga xipriota. El de Sant Martí Vell, després d'acabar contracte amb l'Alabès, s'ha decidit per un canvi d'aires i ha firmat per dues temporades amb l'AEK Larnaca, equip que s'ha classificat per la fase de grups de l'Europa League.

🤝Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του 29χρονου (20/02/1993) Ισπανού μέσου Pere Pons Reira για τα επόμενα δύο χρόνια.https://t.co/hAfSVh3ClX pic.twitter.com/OXlRyktOcM — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) 31 de agosto de 2022