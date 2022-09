Primer test de pretemporada per a un Spar Girona encara en construcció i primera victòria a la butxaca, després de fer valer la seva qualitat, currículum i experiència contra un Tordera que competeix unes quantes categories per sota i que només li ha buscat les pessigolles en un primer quart ben apretat. Oportunitat per veure en acció dos dels nous fitxatges, Laura Cornelius i Irati Etxarri, mentre s’esperen més cares noves i l’arribada de Rebekah Gardner i Marianna Tolo, competint a la WNBA i amb la selecció australiana, respectivament.

El resultat, en un duel d’aquestes característiques, ha sigut el de menys i durant la prèvia, el tècnic Bernat Canut, que s’estrenava a la banqueta, ja avisava que el d’aquesta tarda era “l’entrenament de més qualitat” d’una intensa setmana de treball. La fatiga s’ha notat a les cares de les jugadores i també a les cames. Imprecisions i pèrdues han acompanyat un enfrontament igualat d’entrada, però que s’ha desequilibrat a mesura que han anat passant els minuts. De l’ajustat 18-22 a la fi del primer període s’ha passat a un parcial de 4-21 demolidor. Etxarri ben aviat ha demostrat les seves aptituds, acompanyada de la presència sempre intimidatòria d’Araújo, del canell de Drammeh i la intensitat de Flores. S’hi ha sumat Faustine Parra, fins el curs passat al GEiEG, i també les joves Acín, Cargol i Melero, jugadores del Tordera que, d’acord amb la vinculació en marxa entre un i altre club, han jugat sota les ordres de Canut.

El pas pels vestidors ni molt menys ha servit per variar la dinàmica i les diferències s’han anat eixamplant fins atrapar un nou avantatge màxim, de 37 punts (34-71), quan el tercer quart ja moria. Uns minuts que han servit perquè el Tordera recuperés una mica el terreny ofensiu perdut, i alhora per comprovar que Etxarri s’ha adaptat a la perfecció al seu nou equip. No només ha col·leccionat una bona colla de minuts, sinó que ha trobat cistella amb facilitat, fent parella interior amb Araújo o Labuckiene. Mentrestant, l’altra cara nova, Laura Cornelius, s’ho mirava des de la banqueta. La base neerlandesa ha sigut titular. És més, ha inaugurat el marcador amb un triple, però un cop substituïda no ha tornat a aparèixer a la pista. Unes molèsties al quàdriceps l'han obligat a descansar per no forçar la maquinària.

La benzina s’ha acabat primer que no pas el temps. Ha acusat l’esforç l’Uni, amb una càrrega de treball important durant aquests dies. Amb un clar avantatge, s’ha permès el luxe de fallar cistelles senzilles i d’acumular alguna pèrdua absurda i innecessària. Petits detalls però que no han tingut transcendència en el resultat final. El Tordera, a còpia de tirs lliures, ha mantingut les diferències i el partit s’ha finiquitat amb una sonora ovació del públic assistent, mereixedor d’un autèntic homenatge tenint en compte la calor que no ha marxat del pavelló des del primer fins a l’últim minut. María Araújo, amb 19 punts, i Binta Drammeh, que n'ha sumat 18, han sigut les màximes anotadores.