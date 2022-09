El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va imposar la seva llei a casa, en el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, animat per la seva gent i sortint guanyador, una altra vegada, d’una batalla amb Ferrari i Mercedes. Aquesta va estar condicionada pels incidents en pista que van enfonsar al britànic Lewis Hamilton (Mercedes) i van acabar per arruïnar la carrera de Carlos Sainz (Ferrari), no així la de Fernando Alonso (Alpine), que va remuntar set llocs.

Un triomf més per al campió i Red Bull, no tan sobrats com a Bèlgica una setmana abans, i una altra pífia de Ferrari, que va començar a destrossar la desafortunada carrera de Sainz amb una parada de més de 12 segons per oblidar-se del pneumàtic posterior esquerre.

La sortida va ser neta. El líder va tapar a Charles Leclerc i Carlos Sainz va fer el propi amb Lewis Hamilton, que va arribar a tocar-lo, sense conseqüències. Russell va perdre una posició amb Lando Norris, encara que la va recuperar en la quarta volta, i Ocon va guanyar tres llocs per a situar-se novè, alguna cosa que no va aconseguir Fernando Alonso, tretzè. El bicampió, amb millor ritme, va perdre temps darrere del francès Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Al final, Verstappen va assolir el seu desè triomf, el quart consecutiu, els Mercedes, amb empipament d’Hamilton, van intercanviar posicions, i el de Stevenage, de lluitar per la victòria, va passar a quedar-se fora del podi en veure’s avançat per Leclerc.

Sainz va millorar una posició en superar a Pérez, per a posar-se cinquè, però es va veure penalitzat per una sanció de cinc segons per una sortida insegura de boxs quan passava Alonso, qui es va defensar de Norris en la batalla per la setena plaça. Amb el càstig al madrileny, Alonso va acabar sisè després d’una remuntada de set places, per a sumar per desena carrera consecutiva, ratxa que va començar a Espanya el 22 de maig.

La següent carrera del Mundial de Fórmula 1 serà el pròxim cap de setmana en el circuit de Monza amb el Gran Premi d’Itàlia en joc, amb el campionat de pilots més de cara fins i tot per a Verstappen (109 sobre Leclerc i Pérez) i el de constructors, per a Red Bull (135 sobre Ferrari i 30 més respecte a Mercedes).