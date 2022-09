El Peralada disputa diumenge el seu primer partit de la temporada a la Tercera RFEF però tot i que actuarà com a local, no ho podrà fer al seu camp habitual. La gespa de l’estadi Municipal està malmesa i el club empordanès ha hagut de buscar una alternativa, pel que finalment rebrà el San Cristóbal (18 h.) a Vilatenim. El Peralada ha agraït les facilitats que ha rebut per part de la Unió.