Íñiguez: "Seria dur per al Perfumerías Avenida que aquest any tampoc guanyessin res"

L'Spar Girona ja està plenament centrat a preparar l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina contra el Perfumerías Avenida d'aquest dijous a Fontajau (19.45h). El tècnic Roberto Íñiguez, que mantindrà la baixa d'Irati Etxarri, s'ha mostrat convençut de competir tot i el potencial d'un rival que, en cas de quedar eliminat, acumularà dos anys en blanc. "Són el campió de la lliga regular, qui millor ho ha fet. Necessiten guanyar el títol per no tenir dos anys en blanc. Seria molt dur que aquest curs tampoc guanyessin res". Íñiguez, en aquest sentit, ha recordat que "els dos anys que vaig estar allà vam guanyar dues lligues, la Copa, la Supercopa i vam arribar a dues Final Four, aquesta és la mentalitat del club cada temporada". Per poder-les superar, la principal recepta serà "mantenir la bona defensa i millorar en atac", i ha defugit sobre si les de Salamanca tenen més o menys pressió que l'Uni: "pressió és tenir tres fills, cobrar 900 euros i no arribar a finals de mes", ha assegurat el preparador.

Roberto Íñiguez veu les jugadores "amb ganes, com sempre han tingut" d'afrontar la semifinal. Ha recordat que "aquesta temporada ens han passat moltes coses, també coses personals de les jugadores que vosaltres (els periodistes) no sabeu i també afecten, no havia vist mai una situació així. Però això ens ha fet més fortes, hem superat tantes coses que les jugadores s'han fet més fortes". Amb l'equip mentalitzat, el factor públic de cara al partit de dijous pot ser determinant també i el tècnic ha apuntat que "volem que la gent que vingui a Fontajau surti orgullosa del treball de l'equip". Precisament per garantir una gran entrada, el club ofereix entrades extres als abonats a 5 euros, i fa un descompte del 50% (10 euros la localitat) als abonats del Girona FC i del Bàsquet Girona. Les entrades tenen un preu únic, per al públic en general, de 20 euros.

Sobre l'eliminatòria, Roberto Íñiguez ha detallat que "l'Avenida té una rotació de qualitat i hem de fer-les sentir incòmodes des de la nostra defensa, però també millorant en atac i fent circular bé la pilota". Preguntat sobre el sistema de competició, que la semifinal es jugui com a eliminatòria i no com a play-off a tres partits, ha dit que "no m'agrada, aquesta fórmula m'incomoda una mica. Per què es fa així? A qui ho hem de preguntar? Es fa així per acabar abans i que les americanes puguin anar a la WNBA? Doncs no m'agrada, els nois no acaben abans, acaben quan toca, i la lliga femenina hauria de fer el mateix", ha subratllat. L'entrenador de l'Uni ha admès que en aquest punt de curs, poc serveix tenir un pla de partit. "El 95% de vegades, els plans no serveixen per a res", ha considerat. Per a ell la clau serà "millorar al davant" perquè "ara has d'arribar a l'eliminatòria com un avió, amb els deures fets, i donar només un parell de detalls a les jugadores per no carregar-les d'informació. Els plans estan molt bé a la pissarra, però després has de sortir a la pista a jugar".